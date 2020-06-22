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22.06.2020 - 21:13 | | DHA

Son dakika haberi: Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun corona test sonucu belli oldu

Son dakika haberine göre, Tunceli Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı corona virüs testi pozitif çıktı.

Son dakika haberi: Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun corona test sonucu belli oldu
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (22 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu. Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı.
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