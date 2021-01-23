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23.01.2021 - 23:18 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul / AA

Son dakika haberi: Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kaptanla görüştü

Son dakika haberlere göre, Tamamı Türk mürettebattan oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart adlı gemi, Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi’nde korsan saldırısına uğradı. Türk kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222 metre boyundaki M/V Mozart, Nijerya’nın Lagos limanından aldığı konteynerleri Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town limanına götürüyordu. Deniz haydutları 15 gemiciyi kaçırırken geminin idaresi için 3 kişiyi bıraktı. Bu sırada silah kullanan deniz haydutları bir gemiciyi öldürdü. Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için girişimler başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak, öldürülen mürettebat için başsağlığı diledi ve gemi limana yanaştığında cenazenin Azerbaycan’a nakli için çalışmaların derhal başlayacağını aktardı.

Son dakika haberi: Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kaptanla görüştü
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Atlas Okyanusu’nda Sao Tome, Sao Time ve Principe Adaları’nın yaklaşık 100 deniz mili kuzeybatısında deniz haydutları tarafından durdurulan M/V Mozart’ın mürettebatı etkisiz hale getirildi. Boden Denizcilik tarafından işletilen 40 bin DWT’luk konteyner gemisine uzun namlulu silahlarla çıkan deniz haydutları, geminin idaresini ele geçirerek rotasını değiştirdi.

Son dakika haberi: Türk gemisine korsan saldırısı Cumhurbaşkanı Erdoğan kaptanla görüştü

Bu sırada Uluslararası Denizcilik Örgütü Haberleşme sisteminden acil çağrı yapan gemi kaptanı yardım istedi. Çok açıkta olduğu için (170 km) yardım gecikince geminin 15 mürettebatı deniz haydutları tarafından kaçırıldı. Bu sırada silah kullanan deniz haydutları bir gemiciyi öldürdü. Korsanların Nijerya açıklarında bıraktıkları geminin seyri için 4’üncü kaptan ve iki makineciyi bırakarak uzaklaştıkları öğrenildi. Kaçırılan Türk gemi mürettebatının bulunması için uluslararası düzeyde arama çalışmaları başlatıldı. Ağır silahlarla karadan bu kadar uzakta hareket edebilen deniz haydutlarının kendilerini bekleyen bir ana gemiyi kullandığı tahmin ediliyor.

Son dakika haberi: Türk gemisine korsan saldırısı Cumhurbaşkanı Erdoğan kaptanla görüştü


ERDOĞAN 2 KEZ TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  Erdoğan, geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini aldı. Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

TÜRKİYE MÜRETTEBATIN BULUNMASI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLATTI

Türkiye, Nijerya açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğrayan Türk gemisinden kaçırılan mürettebatın kurtarılması için bölgedeki tüm büyükelçilikleri kanalıyla seferber oldu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geminin 4. Kaptanı Furkan Yaren ile telefonda görüşerek olayla ve gemideki durumla ilgili bilgi aldı.

Çavuşoğlu, geminin ait olduğu şirketin işletmecisi Osman Levent Karsan'la da telefonda görüşerek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti, kaçırılan mürettebatın bir an evvel kurtarılması ve evlerine güvenle dönebilmeleri için gerekenlerin yapılacağını vurguladı.

AZERBAYCANLI MEVKİDAŞINA BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak, öldürülen mürettebat için başsağlığı diledi ve gemi limana yanaştığında cenazenin Azerbaycan’a nakli için çalışmaların derhal başlayacağını aktardı.

Kaynaklar, Türkiye'nin başta Abuja olmak üzere Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri kaçırılan mürettebatın kurtarılması için seferber olduğunu da kaydetti.

Gemideki 19 mürettebattan 15'i kaçırılmış, arbede sırasında Azerbaycan uyruklu bir personelin öldürülmüştü.

GEMİNİN 4. KAPTANINDAN AÇIKLAMA

Twitter'da paylaşılan ve geminin 4'üncü Kaptanı Furkan Yaren'e ait olduğu belirtilen ses kaydında da "Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor. Rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi." ifadesi yer aldı.


Son dakika haberi: Türk gemisine korsan saldırısı Cumhurbaşkanı Erdoğan kaptanla görüştü


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