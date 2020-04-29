Son dakika haberi... TÃ¼rkiye'den ABD'ye corona virÃ¼sle mÃ¼cadelede tÄ±bbi yardÄ±m!

TÃ¼rkiye'nin yardÄ±m eli, salgÄ±ndan etkilenen birÃ§ok Ã¼lkenin ardÄ±ndan Kovid-19 vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 1 milyonu, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n da 57 bini aÅŸtÄ±ÄŸÄ± ABD'ye de uzandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ± Ã¼zerine, ABD'ye gÃ¶nderilen tÄ±bbi yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uÃ§aÄŸÄ±, ABD saatiyle 17.30 civarÄ±nda (TSÄ° 00.30) baÅŸkent Washington yakÄ±nlarÄ±ndaki Andrews Hava ÃœssÃ¼'ne indi.

UÃ§aÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Serdar KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n yanÄ± sÄ±ra ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Philip Thomas Reeker karÅŸÄ±ladÄ±.









Ãœsse indirilen yardÄ±m kolilerinin Ã¼zerinde, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± forsu, TÃ¼rk ve Amerikan bayraklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Mevlana'nÄ±n "ÃœmitsizliÄŸin ardÄ±nda nice Ã¼mitler vardÄ±r. KaranlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±nda nice gÃ¼neÅŸler vardÄ±r." sÃ¶zlerinin TÃ¼rkÃ§e ve Ä°ngilizcesi yer aldÄ±.

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin Ã¶nlÃ¼k, 2 bin litre dezenfektan, 500 yÃ¼z koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gÃ¶zlÃ¼k olduÄŸu bildirildi.

TSK'ye ait A400M nakliye uÃ§aklarÄ± daha Ã¶nce de Ä°talya, Ä°spanya, Makedonya, KaradaÄŸ, SÄ±rbistan, Bosna-Hersek, Kosova, Ä°ngiltere ve Somali'ye yardÄ±m taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

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