31.10.2020 - 19:33 |
Son dakika haberi... Ünlü sunucu İkbal Gürpınar yoğun bakımda
Son dakika haberi... Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
İkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz." dedi.
"Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri"Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Geometrik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, 'Akdeniz'de deniz taban basıncı değişimi' adlı bilimsel çalışmasıyla 2018'den itibaren yer kabuğundaki değişimlerin artan depremlerle orantılı olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Kutoğlu, "Yer kabuğunu oluşturan dinamik süreçler hızlanmış durumda. Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri" dedi.