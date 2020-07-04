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04.07.2020 - 20:15 | | İHA

Son dakika haberi: Van'da batan tekneden kötü haber geldi

Son dakika haberine göre, Van'da, 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, Van Gölü'nün tamamında havadan ve sudan çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu gölde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 9'a yükseldi.

Olay

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine emniyet, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, bölgede helikopter, bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla göl ve çevresinde arama çalışması başlatmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı.

Tekne faciasında 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldıVan Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin bakması sonucu yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında bulunan son iki cesetle birlikte toplam 10 kişinin cansız bedenine ulaşılmış oldu.
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