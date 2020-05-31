31.05.2020 - 23:58 |
Son dakika haberi: Yasaklar sona erdi! Yeni hayat başlıyor
Gelen son dakika haberine göre; corona virüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi.
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 15 şehirde uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi.
9 BİN 877 KİŞİYE İŞLEM
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51 bin 669'dur." ifadelerine yer verdi.