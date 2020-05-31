MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi: Yasaklar sona erdi! Yeni hayat başlıyor
ABONE OL
31.05.2020 - 23:58 |

Son dakika haberi: Yasaklar sona erdi! Yeni hayat başlıyor

Gelen son dakika haberine göre; corona virüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 15 şehirde uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi.

9 BİN 877 KİŞİYE İŞLEM

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51 bin 669'dur." ifadelerine yer verdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
9.877 kişiye yaptırım uygulandı
İstanbul'da sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması kaldırıldıİstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 15 ilde 2 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması ve şehitler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Resmen yayımlandı! Sağlık personeli için 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Resmen yayımlandı! Sağlık personeli için 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

Türkiye'nin corona ile mücadelesi! Son 24 saatte yaşananlar...

Türkiye'nin corona ile mücadelesi! Son 24 saatte yaşananlar...

Sıradaki Haber