Son dakika haberi: Yasaklar sona erdi! Yeni hayat başlıyor

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 15 şehirde uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi.

9 BİN 877 KİŞİYE İŞLEM

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51 bin 669'dur." ifadelerine yer verdi.



