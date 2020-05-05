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05.05.2020 - 00:36 | | AA

Son dakika haberi... YÖK'ten flaş sınav açıklaması: Süre 165 dakikaya çıkarıldı

Gelen son dakika haberine göre; YÖK: TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır.

Son dakika haberi... YÖK'ten flaş sınav açıklaması: Süre 165 dakikaya çıkarıldı

Ayrıntılar geliyor...

Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdiİçişleri Bakanlığı, corona virüs ile mücadele kapsamında taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması ve tek-çift plaka uygulamasının gece yarısı itibariyle sona ereceğini duyurdu.
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