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08.04.2020 - 21:08 | | AA

Son dakika haberi... Yurt dışında hayatını kaybeden Türklerin sayısı 222'ye yükseldi

Corona virüs nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.

Son dakika haberi... Yurt dışında hayatını kaybeden Türklerin sayısı 222'ye yükseldi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Önce beyin tümörünü ardından coronayı yendi!Samsun’da, eşinin beyin tümörü ameliyatı için gittikleri hastanede yapılan tetkiklerde corona virüs testi pozitif çıkan Ahmet Turan (45) ve eşi Nuray Gökçe (46) hastalığı birlikte yenerek taburcu oldu. Önce beyin tümörü ile ardından da corona virüse karşı verdiği savaşı kazanan Nuray Gökçe ile eşi alkışlarla uğurlandı.
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