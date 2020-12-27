Son dakika haberler | 4 günlük yasakta marketler açık mı? Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamalarında marketler ve fırınlar kaça kadar açık?

4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı açıklanmıştı. Koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilen kısıtlamalar neticesinde 31 Aralık yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere 4 gün yasaklar hayata geçirilecek. Kısıtlamalar süresince de herhangi bir yılbaşı kutlaması yapmaya da müsaade edilmeyecek. İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesiyle 4 gün boyunca uygulanacak yasakları duyurdu. İşte, detaylar...

4 GÜN YASAKLARDA MARKETLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta içinin yanı sıra hafta sonu aralıksız düzenlenen sokağa çıkma yasaklarında market, bakkal gibi iş yerleri belli saatleri arasında faaliyetlerini sürdürebiliyor. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında açık oluyor. Vatandaşların ise zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelmeleri ise serbest hale getirildi. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabiliyorlar.

Yılbaşı gecesinden başlamak üzere market ve bakkalların aynı şekilde faaliyet göstermesi bekleniyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, hafta sonunu da içine alan 4 günlük yasakların da, önceki tedbirleri içeren genelgede belirtildiği gibi olacağını bildirdi.