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03.04.2020 - 22:34 | | AA

Son dakika haberler: İstanbullular dikkat! Maskesi olmayan toplu taşımaya binemeyecek

Ajanslara düşen son dakika haberine göre İstanbul'da yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı bildirildi.

Son dakika haberler: İstanbullular dikkat! Maskesi olmayan toplu taşımaya binemeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına, yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

İBB'ye bağlı kuruluş ve iştiraklerde çalışanlardan koronavirüs testi pozitif çıkanlara ilişkin de bilgi veren Ongun, "70’i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48’i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıktı." açıklamasını yaptı.

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