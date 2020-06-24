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24.06.2020 - 08:04 | | İHA

Son dakika haberler: Uşak'ta yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 18 yaralı

Son dakika haberine göre, Uşak'ın Banaz ilçesinde, yolcu otobüsünün aynı yöne seyir halinde olan kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Son dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
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Kaza, Banaz-Uşak karayolu Kaklık köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre: Çorum-İzmir istikametinde seyreden Hüseyin Tuncer idaresindeki 19 AAU 939 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne seyir halinde olan Mustafa Karabacak idaresindeki 42 L 1497 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Son dakika haberler: Uşakta yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 18 yaralı

Otobüste bulunan yolculardan yaralanan 18 kişi il ve ilçe hastanelerine kaldırıldı. Sağlık ekipleri otobüs sürücüsü Hüseyin Tuncer ile yedek şoför Nurettin Erdem'in öldüğünü belirledi. Ölen 2 şahsın cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Son dakika haberler: Uşakta yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 18 yaralı

 

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