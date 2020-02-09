Son dakika haberleri! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Trabzon ve Rize'de 2, Van, Ordu, Bitlis ve Karabük'te ise bir gün eğitime ara verildi.

TRABZON'DA 2 GÜN OKULLAR TATİL

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

RİZE'DE OKULLARI 2 GÜN TATİL ETTİ

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

Vali Çeber tatil kararını sosyal medyadan şu şekilde açıkladı:

"Sevgili öğrencilerim ve hemşehrilerim yoğun katılımınız, fotoğraflarınız, değerlendirmeleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İlgili kurumların verdiği bilgiler, sizlerden gelen değerlendirme ve talepler neticesinde hepimizin ortak kararını hepimiz adına açıklıyorum. Rize Valiliği, öğrenciler ve biz Rizelilerin ortak değerlendirme ve kararı olarak;

1- Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerinde okulların 2 gün süre ile tatil edilmesine,

2- Aynı kararın kamuda çalışan hamile ve engelliler için de idari izin olarak kabulünü,

3- Dışarıdaki dostlarımız Sokak hayvanlarımız için herkesin uygun usulde, uygun yerlere yiyecek bırakmasına,

4- İlçelerimizde de aynı veriler dikkate alınarak kararın Kaymakamlar başkanlığında tüm ilçe halkı ve öğrencilerce verilmesine,

5- Yoğun katılım video, fotoğraf ve değerlendirmeler için Rize kadar güzel Rizelilere ve birbirinden tatlı öğrencilerimize teşekkür edilmesine,

6- Öğrencilerimizin tatil boyunca hastalanmamaya dikkat ederek, karın tadını sonuna kadar çıkarmasına ama kitap okuma, ders tekrarı ve ödevleri ihmal etmemesine,

Rize Valiliği tarafından tüm katılımcılar adına karar verilmiştir."

VAN

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Van YYÜ Senatosundan yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde 10 Şubat 2020 Pazartesi (yarın) eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

KARABÜK

Karabük Valisi Fuat Gürel, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ve yaşanacak don olayı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın (10 Şubat Pazartesi) bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır” denildi.

BİTLİS

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 10 Şubat Pazartesi günü; ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca; engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Öte yandan; kentte iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle ilçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar ise aralıksız sürüyor.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il ve ilçelerde 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

ORDU

Ordu Valiliği de, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacak.

GİRESUN

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullar, Zonguldak merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitim veren okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle tatil edildi.

ARTVİN

Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde (ilçeler dahil) 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve meteorolojik verilere göre devamında oluşacak buzlanma nedeniyle 10 Şubat 2020 günü Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."

DÜZCE

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Düzce il genelinde okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin tatil boyunca, karın tadını çıkarmalarını, hastalanmamaya dikkat etmelerini, kitap okumalarını, ders tekrarı ve ödevlerini ihmal etmemelerini ve sokak hayvanları için duyarlı olmalarını temenni ediyorum" dedi.

BOLU

Bolu’da, 3 gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağı tatille ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Ümit yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Bolu merkez dahil tüm ilçelerimiz ve köylerimizde okullarımız 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gerekçelerle ve aynı gün idari izinli sayılmıştır” dedi.

KASTAMONU

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda yarın eğitime ara verildi.

HAKKARİ

Hakkari merkez ve 2 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın izinli sayılacağı ifade edildi.

BURSA

Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Büyükorhan ilçe merkezinde kar kalınlığı 25, yüksek rakımlı mahallelerinde ise 35 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken Büyükorhan Kaymakamlığı da ilçedeki okulların 10 Şubat Pazartesi günü tatil edilmesini kararlaştırdı. Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ''Kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır'' denildi.

SAMSUN

Samsun'da 3 ilçede okullar pazartesi günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Asarcık, Alaçam ve Yakakent ilçesinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Samsun genelinde engelli ve hamile kamu personelinin de yarın için idari izinli sayılacağı belirtildi.

SİİRT

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar tatil edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’in Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan ve Tillo ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın bir gün süreyle tatil edildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ERZURUM

Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler Palandöken, Yakutiye ve Aziziye'deki tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarında eğitimin 10 Şubat Pazartesi tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı kaydedildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de etkisini sürdüren kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, 10 Şubat Pazartesi günü oluşacak kuvvetli buzlanma, don olayı ve yoğun sisin ulaşımı olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel eğitim kurslarının, yarın tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARS

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm okulların 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirildi.

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane merkez ve diğer ilçelerinde taşımalı eğitimle birlikte Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kar dolayısıyla yarın için eğitime ara verildi.

Kürtün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilçe genelinde tüm okulların ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle 10 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.

SİVAS

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gece ve yarın gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşırı soğukların olduğu bugünlerde en iyi öğrencinin hasta olmayan öğrenci olacağı düşüncesi ile bir gün evde dinlenmeniz, bol bol kitap okumanız doğru olacaktır. Bu sebeple yarın eğitime Sivas'ın tamamında 1 gün ara veriyoruz." ifadesini kullandı.

BARTIN

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Sason ilçe kaymakamı Abdullah Özadalı, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 10 Şubat günü eğitime ara verildiğini söyledi.

Özadalı, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

KAYSERİ

Kayseri ve bazı ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda Kayseri'nin merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu, Yahyalı, Develi, Sarız, Pınarbaşı ve Sarıoğlan, Tomarza, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiğini bildirdi.

Engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirten Günaydın, diğer ilçelerdeki durumun kaymakamlıklar tarafından değerlendirileceğini kaydetti.

BURSA

Büyükorhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yarın için eğitime ara verildi.

Büyükorhan Kaymakamlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.