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23.01.2021 - 14:10 | | DHA

Son dakika haberleri: Kayıtlara ‘kaza’ geçen olayda 'bacanak' cinayet iddiasıyla tutuklandı

Gelen bir son dakika haberine göre; 1,5 yıl önce Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşanan kazada flaş bir gelişme yaşandı. Kazadan sonra yapılan otopside kafasına kurşun saplandığı ortaya çıkan Osman Öztürk'ün (37) bacanağı Murat Altuntaş, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Son dakika haberleri: Kayıtlara ‘kaza’ geçen olayda 'bacanak' cinayet iddiasıyla tutuklandı

Olay, 15 Ağustos 2019'da, Tonya ilçesi Büyük Mahalle Lazu mezrasında meydana geldi. Bayram ziyareti için Tonya'ya gelen evli ve 3 çocuk babası Osman Öztürk yönetimindeki 61 KU 759 plakalı cip, 10 metre yükseklikten şarampole devrilip, yamaçtaki evin duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan cipteki Öztürk'ün bacanağı Bayram (46) ile akrabaları Firgane (55) ve Muhammet Altuntaş (49) ise kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

BACANAĞI TUTUKLANDI

Kazada hayatını kaybeden ve otopside başında mermi girişi tespit edilen Osman Öztürk ile ilgili cinayet şüphesi üzerine soruşturma genişletildi. Savcılık çok yönlü soruşturma yürütürken, Adli Tıp Kurumu raporları da detaylıca incelendi. Olayla ilgili cinayet şüphesi üzerine önceki gün gözaltına alınan Öztürk'ün bacanağı Bayram Altuntaş, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık serbest bırakılma kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Altuntaş'ın tutuklanması yönünde karar verdi. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Altuntaş, tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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