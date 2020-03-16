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16.03.2020 - 16:23 | | AA

Son dakika... Hacettepe Üniversitesi açıkladı! Zorunlu olmayan tüm ameliyatlara durdurma kararı

Gelen son dakika haberine göre, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Hastaneleri bünyesinde, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin alınması gereken önlemler kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar zorunlu olmayan tüm ameliyatlar ve poliklinik randevuları durduruldu, verilmiş randevular iptal edildi.

Son dakika... Hacettepe Üniversitesi açıkladı! Zorunlu olmayan tüm ameliyatlara durdurma kararı

Son dakika haberine göre, HÜ Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Koray Boduroğlu imzasıyla, Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin yazı yayımlandı.

Yazıda şu açıklamalar yer aldı:

"Ülkemizdeki Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle salgının sınırlandırılması için alınan önlemler dahilinde, ikinci bir duyuruya kadar, hastanelerimizdeki bütün elektif (zorunlu olmayan) ameliyatlar ve bütün elektif poliklinik randevularının durdurulmasına, verilmiş olan randevuların iptal edilmesine, hastanede yatarak izlemi zorunlu olmayan vakaların taburcu edilmesine Hastaneler Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, corona virüs ile igili açıklamalar yaptıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" dedi.
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