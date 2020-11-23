MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Hafıza kartından çıktı! Teröristler sefalette elebaşları ziyafette
ABONE OL
23.11.2020 - 07:54 |

Son dakika... Hafıza kartından çıktı! Teröristler sefalette elebaşları ziyafette

Gelen son dakika haberine göre; Hafıza kartından çıkan fotoğraflar, teröristlerin sefalet içinde, elebaşların ise Kandil’de donattıkları sofralarda sefa sürdüğünü ortaya koydu.

Son dakika... Hafıza kartından çıktı! Teröristler sefalette elebaşları ziyafette

Mehmetçiğin 17 Haziran'da, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Harekatı sırasında, Kohareş kampındaki barınma alanında bir fotoğraf makinesi ve içinde hafıza kartı ele geçirildi. Hangi teröristte ait olduğu belli olmayan ve üzerinde el yazısı ile "Ferhat Dersim" yazılı hafıza kartındaki fotoğraflar, militanlarla yöneticiler arasındaki yaşam koşullarını gözler önüne bir kez daha ortaya serdi. 

Fotoğraflarda, dağda hamur yoğurup ekmek pişiren, patates soyup tenekelerde yemek yapan, odun kırıp yük taşıyan teröristler yaşamlarını zor şartlarda sürdürmeye çalışırken, örgüt elebaşı Cemil Bayık sıcak yemeklerin, şiş kebapların, salataların soğuk içekler ve salatalar ile donatılmış yer sofrasında arkadaşlarıyla ziyafet çektiği görülüyor. 

Son dakika... Hafıza kartından çıktı Teröristler sefalette elebaşları ziyafette

Karttan ayrıca, örgüt elebaşlarından, kadın teröristlerin kendi aralarında "Sapık Abbas" dediği, "Abbas" kod adlı Duran Kalkan ve "Cemal" Murat Karayılan'ın farklı mekanlarda kadınlarla çekilmiş fotoğrafları ile terör örgütünün kanalı Gerilla TV'nin görüntüleri ve Kürtçe müzikler de çıktı. 

Son dakika... Hafıza kartından çıktı Teröristler sefalette elebaşları ziyafette

DONATILMIŞ SOFRADA SEFA

En ağır işlerde modern köle gibi çalışan teröristlerin, dağlarda yeterince beslenemedikleri için zayıfladıkları dikkat çekiyor. Dağlardaki teröristlerin yaşadığı sefaleti gözler önüne seren onlarca fotoğrafın arasında bir de PKK/KCK'nın ürütme Konseyi Eşbaşkanı olan "Cuma" kod adlı terörist Cemil Bayık'ın sıcak yemekler, şiş kebaplar, soğuk içekler ve salatalar ile donatılmış yer sofrasında kendisi arkadaşlarıyla birlikte çektiği ziyafetin fotoğrafı da bulunuyor.

SABAH

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangınİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın çıktı. Dumandan etkilenen çok sayıda hasta sedye ve tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkartıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

    KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

    Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

    Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    Son dakika... FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in BM temsilcisine tepki yağdı

    Son dakika... FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in BM temsilcisine tepki yağdı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet