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08.04.2020 - 09:09 | | AA

Son dakika! Hain saldırı! PKK köylülere saldırdı, 5 şehit

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi, bölgeye ekipler sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 sivil şehit oldu. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu" denildi. İçişleri Bakanlığı da hainlerin yakalanması için operasyonun başlatıldığını duyurdu.

Son dakika! Hain saldırı! PKK köylülere saldırdı, 5 şehit

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. 

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRIDA 5 SİVİL ŞEHİT OLDU

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp ilçesinin Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Son dakika Hain saldırı PKK köylülere saldırdı, 5 şehit

"Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu." ifadesine yer verilen açıklamada, saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.

KALIN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısı sonrası sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Kalın, "Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütünün menfur saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır" denildi.

Son dakika Hain saldırı PKK köylülere saldırdı, 5 şehit

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