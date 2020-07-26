MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Hakkari'de teröristlerle sıcak çatışma!
ABONE OL
26.07.2020 - 17:40 | | İHA

Son dakika... Hakkari'de teröristlerle sıcak çatışma!

Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de başarıyla gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü mensubu 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika... Hakkari'de teröristlerle sıcak çatışma!

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde başarıyla icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 2 adet patlayıcı düzenek, 2 kalıp C4 patlayıcı, 8 adet şarjör, 1 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 1 adet keskin nişancı gözetleyici dürbünü, 2 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet atış cetveli, 1 adet aksiyon kamerası, 16 adet uzaktan kumanda, termal kamera seti, 1 adet radyo, 1 adet tablet, 1 adet güneş paneli, 1 adet Yaesu telsiz, 1 adet araç telsizi, 1 adet telsiz mikrofonu, 1 adet voltmetre, 1 adet güç kaynağı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesinin imha edildiği de belirtildi.

Son dakika... Hakkaride teröristlerle sıcak çatışma

Son dakika... Hakkaride teröristlerle sıcak çatışma

26 Temmuz 2020 Günün Özeti Milliyet'teGünün öne çıkan haberlerini sizler için derledik.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Ayasofya'daki eserlerin akıbeti belli oldu! İşte sergilenecek yer...

Ayasofya'daki eserlerin akıbeti belli oldu! İşte sergilenecek yer...

Sıradaki Haber