02.06.2020 - 11:23 | | İHA - DHA
Son dakika! Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyen yangın...
İstanbul, Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Haliç Köprüsü çıkışı Topkapı yönünde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Şoförü yangını fark edince kamyonu sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri yangını söndürürken, trafikte aksamalar meydana geldi.
Karadeniz'i sardılar... 3 metre boyundaki yılan korku ve paniğe neden oldu!Türkiye'nin batısından doğusuna son dönemde bir çok ilde görülen yılanlar Doğu Karadeniz'de de kendilerini göstermeye başladı. Trabzon'da ölüme de neden olan yılanlar bu kez kendini Artvin’de gösterdi. 3 metrelik yılan, Ardanuç ilçesinde korku ve paniğe neden oldu.