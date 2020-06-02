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02.06.2020 - 11:23 | | İHA - DHA

Son dakika! Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyen yangın...

İstanbul, Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika! Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyen yangın...

Haliç Köprüsü çıkışı Topkapı yönünde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Şoförü yangını fark edince kamyonu sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri yangını söndürürken, trafikte aksamalar meydana geldi.

 

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