Son dakika... Halil Sezai için istenen ceza belli oldu

Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında, "Alenen hakaret", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Silahla kasten yaralama", "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, 15 Eylül 2020 tarihinde saat 08.30 sıralarında Tuzla'da şüpheli Halil Sezai ile müşteki Hüseyin Meriç arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

"SENİ ÖLDÜRMEYE GELDİM" İDDİASI

İddianamede müşteki Hüseyin Meriç'in ifadesine atfen, Halil Sezai'nin elinde odun ile müştekinin ikamet ettiği konuta girerek, "Seni öldürmeye geldim" diyerek tehdit ettiği, müştekiye vurduğu, bunun üzerine koşarak evin dışına çıktığı iddia edildi.

Halil Sezai'nin dışarıda da müştekiyi darp ettiği, küfür ve hakaret ettiği savunulan iddianamede, müştekinin sokaktakilerden yardım istediği, sokak kalabalıklaşınca Halil Sezai ve yanındaki şahısların arabaya binerek olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi.

İddianamede şüpheli Halil Sezai'nin de ifadesine yer verildi. Halil Sezai'nin ifadesinde, olayın meydana geldiği yere çekim yapmak için gittiklerini, villayı kullanmak amacıyla müşteki ile görüşmeye çiçekle gittiğini, daha sonra bir adet odun parçası aldığını, şaka amaçlı ona uzattığını ancak hakaret ve küfürle karşılaşması üzerine de bir anlık sinirle bir kaç defa kendisine vurduğunu söylediği belirtildi.



5 AYRI SUÇ İŞLEDİ

Halil Sezai'nin müştekinin evine girdiği yönündeki iddiayı kabul etmediği kaydedilen iddianamede, "Olay günü taraflar arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, bu tartışma esnasında şüpheli Halil Sezai'nin müşteki Hüseyin Meriç'e hitaben elinde bulunan yaklaşık 30 santimlik odun parçası ile tehdit ettiği, küfür ve hakaret ettiği, odun parçası, tekme ve yumruk ile yaraladığı, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı" kaydedildi.



13 YIL 10 AYA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Halil Sezai'nin Hüseyin Meriç'e ait konuta izinsiz bir şekilde, meşru olmayan bir amaç için girdiği, burada kaldığı, ikametin kapısında kapalı konumda bulunan sinekliğe zarar verdiği, Hüseyin Meriç'in dışarıya çıkması üzerine kendisinin de bir süre sonra dışarıya çıktığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin, "Alenen hakaret", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Silahla kasten yaralama", "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianamenin 15 gün içinde kabulü veya reddi yönünden karar vermesi bekleniyor.



HÜSEYİN MERİÇ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Öte yandan Halil Sezai'nin şikayeti üzerine Hüseyin Meriç hakkında, "Hakaret" ve "Basit yaralama" suçlarından başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.



HALİL SEZAİ HAKKINDA DA BİR SUÇTAN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Halil Sezai hakkında da, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yürütülen soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı.