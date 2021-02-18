MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Hamile eşini hortumla döverek öldürdü! Cezası belli oldu
ABONE OL
18.02.2021 - 15:00 | | DHA

Son dakika! Hamile eşini hortumla döverek öldürdü! Cezası belli oldu

Gelen bir son dakika haberine göre; Konya'da dini nikahlı hamile eşi Suriyeli El Hamit'i hortumla döverek ölümüne sebep olan Mahmud El Hüseyin, bugün görülen karar duruşmasında 'hamile olduğunu bildiği eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika! Hamile eşini hortumla döverek öldürdü! Cezası belli oldu

Olay, 15 Kasım 2019'da Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Mahmud El Hüseyin ile dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin, hortumla hamile olan Halidiye El Hamit'e vurdu. Hamit aldığı darbe ile hareketsiz kalırken, Mahmud El Hüseyin eşinin baygınlık geçirdiğini düşünüp, bir süre bekledikten sonra eşi kendisine gelmeyince, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Halidiye El Hamit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan  El Hüseyin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.  

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI  

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mahmud El Hüseyin'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, El Hüseyin'i 'hamile olduğunu bildiği eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.  

Şişli'de kısıtlamada restorana baskın kameradaŞişli'de bir restorana düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye 69 bin 380 lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

13 yaşındaki kız çocuğu 43 gün sonra bulundu!

13 yaşındaki kız çocuğu 43 gün sonra bulundu!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

Tunceli'de 1 haftada 35 kişiye, 95 bin lira 'koronavirüs' cezası

Tunceli'de 1 haftada 35 kişiye, 95 bin lira 'koronavirüs' cezası

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet