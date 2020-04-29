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29.04.2020 - 09:05 |

Son dakika! Hangi zengini almaya geldiniz?

En son İsveç'te corona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Leyla'nın babası Emrullah Gülüşken'le gündeme gelen ambulans uçağın ekibi konuştu: Türk hastaları almaya gittiğimizde yabancılar bize "Hangi zengini almaya geldiniz?" diye soruyor. "Bu hizmet ücretsiz" deyince şaşıp kalıyorlar.

Son dakika! Hangi zengini almaya geldiniz?

Pilot Gürcan Yıldırım... Doktor Alim Gasanov... Acil Tıp Teknisyeni Ali Göksu... Onlar, Türkiye'nin 'jet sağlık' gücünün kahramanlarından üçü... Son olarak dünyada hayranlıkla izlenen İsveç'ten Türk korona hastasını getirme operasyonuna imza attılar. Söz onlarda: Uçağımız, dünyada devlete ait 4 sedyeli tek ambulans uçağı. Bize haber gelince 90 dakika içinde teker kaldırıyoruz. En zor görevimizden biri Vuhan uçuşuydu. Oradan gelen virüslü Çinli hastayı 40 saat uçarak geri götürdük. Yurtdışına gittiğimizde hastalar bizi görünce yalnız olmadıklarını düşünüyor. Yabancı personel 'bu hasta çok önemli, zengin biri mi' diye soruyor, Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz hizmeti olduğunu duyunca inanamıyorlar. İşte dördü sağlık personeli ikisi pilot olmak üzere 6 kişilik ekiple hizmet veren ambulans uçak personelinin anlattıkları:

Pilot Gürcan Yıldırım: Uçuş Harekât Merkezi'nden Sağlık Bakanlığı'na bilgi gelmesinden sonra maksimum 90 dakika içinde uçağı kaldırabiliyoruz. Daima hazır bir şekilde nöbetleşe olarak bekliyoruz. Türkiye devleti bir uçak gönderiyor, vatandaşının sağlığıyla ilgilenmesi için. Görevimizi yapma konusunda bir tereddüdümüz yok.

Doktor Alim Gasanov: Bu hizmet Ortadoğu'da hiçbir ülkede yok, bazı Avrupa ülkelerinde de var ancak 4 sedyeli, devlete ait ücretsiz hizmet veren hava ambulansı yok.

Acil Tıp Teknisyeni Ali Göksu: 12 yıldır havada görevimi icra ediyorum. Yurtdışında uçaktan iniyoruz, ambulansın kapısını açıyoruz, hastaya geçmiş olsun deyince gözleri parlıyor. Sahipsiz olmadığını hissediyor. Yakınları bize sarılıyor.

Son dakika Hangi zengini almaya geldiniz

BU YIL 211 HASTA İÇİN HAVALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, hava ambulans hizmetini 2008'den beri verdiğini belirtti. Bu hizmeti kendi kaynaklarıyla ücretsiz sunan tek devletin Türkiye olduğunu vurgulayan Koca, "Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı" dedi.

SABAH

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