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21.07.2020 - 17:20 | | AA

Son dakika... Hatay'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada, 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika... Hatay'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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