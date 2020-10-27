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27.10.2020 - 16:06 | | DHA

Son dakika... Hatay'da bir yangın daha! Evler tahliye ediliyor

Hatay'da, bu sabah bir yangının kontrol altına alındığı İskenderun ilçesinde farklı bir mahallede de orman yangını çıktı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Son dakika... Hatay'da bir yangın daha! Evler tahliye ediliyor

İlçeye bağlı Karayılan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan hızlı müdahalenin ardından birkaç saat içinde kontrol altına alındı. İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için ekipler, karadan ve helikopterlerle havadan çalışma başlattı.

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde çıkan orman yangını sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, evleri tahliye etmeye başladı. Alevler yerleşim yerine yakın bölgeyi sararken, vatandaşlar bölgeden koşarak uzaklaşmaya başladı. Ekiplerin söndürme çalışmaları da sürüyor.

Son dakika... Hatayda bir yangın daha Evler tahliye ediliyor

 

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