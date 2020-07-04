Son dakika... Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili flaş gelişme! 3 gözaltı...

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirilmiştir." denildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı talimatı verdi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatları doğrultusunda başlatılan soruşturma devam ediyor.

Başsavcı Dursun'un koordinesinde Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü olarak titizlikle ele alınıyor. Soruşturma için görevlendirilen savcılar, patlamanın nedenine ilişkin detaylı teknik inceleme yapıyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 46 yaşındaki Sebahattin Tepeçınar (46) ve Havva Çelik (45) son yolculuklarına uğurlandı. Tepeçınar ve Çelik’in cenazeleri yapılan otopsi incelemelerinin ardından yaşadıkları Sakarya’nın Akyazı ilçesine getirildi. Ailelerine teslim edilen Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik’in Türk bayrağına sarılı tabutları daha sonra cenaze töreni için Merkez Gazi Süleyman Paşa Camii’ne götürüldü. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Sakarya Milletvekili kenen Sofuoğlu, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tepeçınar ve Çelik’in aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı

Cenaze namazı öncesi Tepeçınar ve Çelik için helallik istendi. Daha sonra öğlen namazına müteakiben Tepeçınar ve Çelik’in cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazı öncesinde konuşan Erbaş, Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik için helallik istedi. Helallik istenilmesinin ardından işçilerin cenaze namazları ayrı ayrı kılındı.

Gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandılar

Kılınan cenaze namazlarının ardından evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Tepeçınar ve evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Çelik’in cenazeleri toprağa verilmek üzere ilçede bulunan aile kabristanlıklarına gönderildi.

“Acımız Büyük"

Cenaze namazı sonrasında konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, patlamaya neden olan ihmallerin araştırılması gerektiğini belirterek, “Öncelikle acımız büyük. Ben Sakarya Hendek’e Akyazı’ya bu patlamadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bu patlamada hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 2’sini şimdi buradan uğurladık. Geride kalanlara Allah 3 vatandaşımıza henüz ulaşılamadı. Ümidimiz ve temennimiz ya fabrikada değillerdir ya da sağ bir şekilde ulaşmayı Rabbim nasip etsin. 100’den fazla yaralımız vardı ve bunların büyük çoğu taburcu edildi. Bunların 20-22’si, tedavi görüyor. Tedavileri süren yarlılarımıza da Rabbimizden acil şifa diliyorum” dedi.

Daha önceki patlamalardan yaralanmadan kurtuldu

Öte yandan, evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Havva Çelik’in fabrikada 9 yıldır çalıştığı ve daha önce fabrikada yaşanan patlamalarda yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi. Havai Fişek fabrikasında hayatını kaybeden Havva Çelik’in oğlu Ogün Çelik, Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim alayında askerlik görevini yaparken, yemekhanede yemek yediği anda haberi gördüğü ve yolda gelirken internet sitelerinde annesinin hayatını kaybettiğini öğrendiği belirtildi.