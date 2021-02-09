Son dakika! Havva Çay cinayetinde skandal savunma! Mahkeme salonu buz kesti

3 çocuk annesi Havva Çay, 22 Ekim 2018 tarihinde, üst katında oturan ve kendisinden haber alamayınca, yedek anahtarıyla kontrole gelen babası tarafından Dokuz Eylül Mahallesi 321 Sokak'taki evinde kanlar içinde ölü bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Çay'ın vücudunda tek bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Soruşturma kapsamında Havva Çay'ın, ölü bulunmasından 5 gün önce babası, annesi, çocukları ve ölen eşinin akrabasıyla birlikte yemek yediği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Havva Çay'ın ölen eşinin akrabaları Hamza Günay ve babası Kazım Günay'ı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamza Günay tutuklandı. Babası Kazım Günay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba-oğul hakkında 'kasten öldürme' suçundan 'müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı.

SKANDAL SAVUNMA

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hamza Günay SEGBİS ile katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanıkların Havva Çay'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını ve tutuksuz sanık Kazım Günay'ın tutuklanması yönünde mütalaa verdi. Mütalaa sonrasında son sözü sorulan sanık Hamza Günay, "Kendisini yengem olarak görüyordum. Benimle ilişki yaşamak istediği için cinayeti işledim. Pişmanım keşke böyle bir şey olmasaydı. Karşı taraftan özür dilerim" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin cinayeti planlayarak işlemediğini olayın spontane geliştiğini iddia ederek indirim hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Kazım Günay'ın avukatı da müvekkilinin olayla herhangi bir bağlantısının olmadığını, Havva Çay ile müvekkili arasında ilişki olduğu yönündeki iddiaların cinayetin işlenmesine yönelik bir delil oluşturmadığını öne sürüp beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Havva Çay'ı öldürdüğünü itiraf eden sanık Hamza Günay'ın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, cinayetin işleniş bakımından herhangi bir indirim uygulanmamasına hükmetti. Heyet, diğer sanık Kazım Günay'ın ise Havva Çay'ın öldürülmesinde azmettirici olması nedeniyle hakkında indirim yapılmadan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verip, duruşmayı bitirdi.