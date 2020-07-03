Son dakika! Haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 terörist etkisiz hale getirildi

Sözcü Çataklı'nın yaptığı açıklamalar, "Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor. 2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.