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03.07.2020 - 10:34 | | AA

Son dakika! Haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 terörist etkisiz hale getirildi

Sözcü Çataklı'nın yaptığı açıklamalar, "Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor. 2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Yeni normal acil servis kriterlerini değiştirdiKorona virüs salgınının en yoğun olduğu dönemlerde günde 300-400 vakanın başvurduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servis ekibi, “yeni normal”e geçişi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı. Trafik kazası, kalp krizi fark etmeksizin artık acile başvuran her hastaya Covid-19 şüphesiyle yaklaşılıyor, hastaneye yatıştan önce hasta mutlaka Covid-19 açısından da değerlendiriliyor. Cerrahpaşa Acil ekibi, vatandaşlardaki rehavetten şikayet ederek uyarıyor: “Hastalık bitmedi, daha hafif geçirilse de bulaşma hızı arttı. Üstelik virüsü en yakınınız size bulaştırıyor.”
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