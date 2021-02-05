Son dakika.. Hemşireyi boğazından bıçaklayan saldırgana 14 yıl hapis

Damla Güler / milliyet.com.tr.

İstanbul Beşiktaş’ta 6 Haziran 2020 tarihinde eski sevgilisi Hemşire Ceylan Gündüz’ü darp ettiği için gözaltına alınan serbest bırakıldıktan bir gün sonra ise boğazından bıçaklayarak yaralayan Nazir Ilgın bu kez tutuklanmış ve hakkında, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Sanık Nazir Ilgın’ın hazır bulunduğu duruşmada, Ceylan Gündüz’ü ise avukatı temsil etti. Geçen celse verilen mütalaaya karşı son savunması sorulan sanık Ilgın, “Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben tasarlayarak herhangi bir eylemde bulunmadım. O gün beni oraya katılan (Ceylan Gündüz) çağırdı. Hatta eve davet etti. Böyle bir niyetim olsaydı olayı evde gerçekleştirirdim” dedi.

“ŞİDDET EĞİLİMLİ BİRİ DEĞİLİM”

Olaydan önce Gündüz’ün kendisine hakaret ettiğini söyleyen Ilgın, “Yeni erkek arkadaşının kendisine benim alamadığım elbiseyi aldığını söyledi. Ben de bu nedenler gözümü kapatıp elbiseye zarar vermek istedim Ancak katılan yaralandı” dedi. Öldürme kastıyla hareket etmediğini söyleyen sanık, “Ben şiddet eğilimli bir kişi değilim. Daha önce böyle bir olaya karışmadım. Katılanla uzlaşmak ve zararını karşılamak istiyorum. Yaralama suçundan cezalandırılmayı talep ediyorum” dedi.

“ÇOK PİŞMANIM”

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından hükmünü açıklayacağını söyleyen mahkeme başkanı sanıktan son sözünü sordu. Tahliyesini isteyen sanık Ilgın, “Çok pişmanım” dedi. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanık Nazir Ilgın’ı, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.