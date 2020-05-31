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31.05.2020 - 16:54 | | DHA

Son dakika... Hrant Dink Vakfına tehdit maili gönderen kişi adliyeye sevk edildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Hrant Dink Vakfına 'e-posta' ile tehdit yazısı gönderen H.A (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Hrant Dink Vakfına tehdit maili gönderen kişi adliyeye sevk edildi!

Hrant Dink Vakfı'na 'e-posta' ile tehdit yazısı gönderen ve Konya'da yakalanarak gözaltına alınan fayans ustası H.A (25) İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen H.A adliyeye sevk edildi. 

 

 

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