31.05.2020 - 16:54 | | DHA
Son dakika... Hrant Dink Vakfına tehdit maili gönderen kişi adliyeye sevk edildi!
Gelen bir son dakika haberine göre, Hrant Dink Vakfına 'e-posta' ile tehdit yazısı gönderen H.A (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hrant Dink Vakfı'na 'e-posta' ile tehdit yazısı gönderen ve Konya'da yakalanarak gözaltına alınan fayans ustası H.A (25) İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen H.A adliyeye sevk edildi.
Muhtarın temizlik nedeniyle tartıştığı mahalleliyi darp ettiği iddiasıKocaeli’nin Başiskele ilçesinde evinin yanındaki boş araziye çocuklar için park yapan vatandaş, mahalle muhtarı tarafından darp edildi. Mahalle muhtarının parkı yıkmaya çalışıp vatandaşı darp etme anı kameralara yansıdı.