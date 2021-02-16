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16.02.2021 - 10:15 | | milliyet.com.tr, AA

Son dakika... Hukuk fakültelerine girişlerde değişim! YÖK duyurdu

Gelen son dakika haberine göre; YÖK, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti. İşte haberin ayrıntıları...

Son dakika... Hukuk fakültelerine girişlerde değişim! YÖK duyurdu

YÖK'ten hukuk fakültelerine girişlerde değişiklik yapıldığını duyurdu. 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltildiği bildirildi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı;

1-“Yeni YÖK” olarak, ülkemizdeki “hukuk eğitimine” ulaşma imkân ve seçeneklerini arttırmak için “sosyal adalet ve fırsat eşitliği” ilkeleri çerçevesinde çalışırken, eğitim öğretimde nitelik ve kalitenin düşmemesi, bilakis yükseltilmesi temel hedefimiz.

2- Hukuk fakültelerimizdeki eğitim ve öğretim programlarının niteliğini teminen; “Asgari Öğretim Üyesi Sayısı Şartı”, “Hukuk Meslekleri İcra Sınavı” ve “Başarı Sıralaması Şartı” gibi bir dizi tedbir aldık, almaya da devam ediyoruz. https://yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/hukuk-fakultesi-basari-sarti.aspx

3-Bu kapsamda son olarak “Adalet Bakanlığı’nın ilettiği talebi de dikkate alarak” hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını “bu sene değil, önümüzdeki sene (2022-YKS) yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere” 125.000’den 100.000’e yükseltme kararı aldık.

4-Bu değişikliğin, üniversite adaylarımız ile ailelerinin yapmış oldukları hazırlıklarının, idareye olan güveninin korunması ve de vakıf üniversitelerine planlamalarını daha rasyonel yapmaları için vakit tanınması açısından 2022-YKS itibariyle uygulamaya girmesini kararlaştırdık.

5-Yeni YÖK olarak, karar süreçlerinde tedriciliğe özel önem veriyoruz. Bu kapsamda almış olduğumuz bu yeni kararın ülkemizdeki hukuk eğitimi açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz…

Son dakika... Hukuk fakültelerine girişlerde değişim YÖK duyurdu

Son dakika... Hukuk fakültelerine girişlerde değişim YÖK duyurdu

Son dakika... Hukuk fakültelerine girişlerde değişim YÖK duyurdu

Son dakika... Hukuk fakültelerine girişlerde değişim YÖK duyurdu

Son dakika... Hukuk fakültelerine girişlerde değişim YÖK duyurdu





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