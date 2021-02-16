Son dakika... Hukuk fakültelerine girişlerde değişim! YÖK duyurdu

YÖK'ten hukuk fakültelerine girişlerde değişiklik yapıldığını duyurdu. 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltildiği bildirildi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı;

1-“Yeni YÖK” olarak, ülkemizdeki “hukuk eğitimine” ulaşma imkân ve seçeneklerini arttırmak için “sosyal adalet ve fırsat eşitliği” ilkeleri çerçevesinde çalışırken, eğitim öğretimde nitelik ve kalitenin düşmemesi, bilakis yükseltilmesi temel hedefimiz.

2- Hukuk fakültelerimizdeki eğitim ve öğretim programlarının niteliğini teminen; “Asgari Öğretim Üyesi Sayısı Şartı”, “Hukuk Meslekleri İcra Sınavı” ve “Başarı Sıralaması Şartı” gibi bir dizi tedbir aldık, almaya da devam ediyoruz. https://yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/hukuk-fakultesi-basari-sarti.aspx

3-Bu kapsamda son olarak “Adalet Bakanlığı’nın ilettiği talebi de dikkate alarak” hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını “bu sene değil, önümüzdeki sene (2022-YKS) yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere” 125.000’den 100.000’e yükseltme kararı aldık.

4-Bu değişikliğin, üniversite adaylarımız ile ailelerinin yapmış oldukları hazırlıklarının, idareye olan güveninin korunması ve de vakıf üniversitelerine planlamalarını daha rasyonel yapmaları için vakit tanınması açısından 2022-YKS itibariyle uygulamaya girmesini kararlaştırdık.

5-Yeni YÖK olarak, karar süreçlerinde tedriciliğe özel önem veriyoruz. Bu kapsamda almış olduğumuz bu yeni kararın ülkemizdeki hukuk eğitimi açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz…











