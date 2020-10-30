MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyat Ceylan tutuklandı!
ABONE OL
30.10.2020 - 16:43 | | DHA

Son dakika... Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyat Ceylan tutuklandı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Diyarbakır’da 22 Ekim günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık sevk edildikleri adliyede 'silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan tutuklandı.

Son dakika... Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyat Ceylan tutuklandı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda 22 Ekim günü, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle polis tarafından arama yapıldı. 7 saat süren aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel notlar, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete ile terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu poster, tişört, resim, YPG/PKK terör örgütünün sözde flaması bez parçaları ele geçirildi.

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ceylan ve Uyanık, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Ceylan ve Uyanık, 'Silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan tutuklandı.

Yenişehir ilçe eş başkanları Remziye Sızıcı ile Kasım Kaya yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika I Kandilli Rasathanesi'nden İzmir depremi açıklaması

Son dakika I Kandilli Rasathanesi'nden İzmir depremi açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Son dakika... MSB deprem sonrası harekete geçti!

Son dakika... MSB deprem sonrası harekete geçti!

Sıradaki Haber