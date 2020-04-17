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17.04.2020 - 17:27 | | DHA

Son dakika I Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki huzurevinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ankara Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında yangının kontrol altına alındığı ve can ve yaralanmanın bulunmadığı bildirildi.

Son dakika I Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın

Mutlukent Mahallesi 1961 Sokak'ta bulunan özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle 3 katlı binadan yükselen alevleri fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen bazı yaşlılar, binanın yakınında çimlere yatırıldı. Haber verilmesiyle itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. 

Son dakika I Ankarada yaşlı bakım merkezinde yangın

Sağlık görevlileri, hemen yaşlılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara Valiliği'nce Çankaya ilçesindeki yaşlı bakım merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, merkezde kalanların kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtilerek, "Çankaya ilçemizde özel bir geriatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Son dakika I Ankarada yaşlı bakım merkezinde yangın

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısına telekonferansla katıldıBakan Koca bugünkü vaka sayısı hakkında açıklamalarda bulundu. Koca, 17 Nisan'da 126 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, toplam ölenlerin sayısının bin 769'a yükseldiğini bildirdi.
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