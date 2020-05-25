Son dakika I Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan ikinci dalga açıklaması!

Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap sonbaharda corona virüste ikinci dalga yaşanabileceğini söyledi. Azap, virüsün grip ile çok benzeştiğine dikkat çekti, "Yaz aylarında beklemiyoruz ama sonbahar, kışta 2020 yılının sonlarına doğru bir ikinci dalga olma olasılığı var gerçekten." diye konuştu.

BİLİM KURULU ÜYESİ AZAP: SONBAHARDA İKİNCİ DALGA GERÇEKTEN OLABİLİR

Haber Global canlı yayınında konuşan Azap şu açıklamalarda bulundu:

* Yaz aylarında beklemiyoruz ama sonbahar, kışta 2020 yılının sonlarına doğru bir ikinci dalga olma olasılığı var gerçekten.

* Bunun sebebi de işte havaların soğumasıyla birlikte bu solunum virüsleri tıpkı grip, nezle yapan virüsler gibi, kapalı ortamları severler, iyi havalandırılamayan ortamları severler. Soğuk havayı severler ve ultraviyole ışınlarından da hiç hoşlanmazlar.

* Dolayısıyla havaların soğumasıyla tam da onların seveceği, daha kolay bulaşabileceği, insanlar arasında daha kolay dolaşabilecekleri bir ortam oluşmuş oluyor.

* Grip nasıl ki kasım, aralık aylarında artış gösterir, ocak şubat gibi çok grip vakası görürüz, sonra havaların ısınmasıyla birlikte grip vakaları azalır, yazın tek tük grip vakasıyla karşılaşırız, bu virüs de aynen onun gibi.

* Zaten çok benziyor pek çok özelliği grip virüsünü andırıyor.

* Bu nedenle bu virüste de biz, sonbahar kış aylarında bir ikinci artış bekliyoruz. Ama yaz aylarında ciddi bir artış olması, ikinci dalga olmasını beklemiyoruz.