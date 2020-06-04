04.06.2020 - 09:25 | | milliyet.com.tr
Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Ankara'dan havalandı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini Nijer'e ulaştıracak TSK'ya ait uççağın Ankara'dan hareket ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla @saglikbakanligi tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer’e ulaştıracak TSK’ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.