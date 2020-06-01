MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika I İçişleri duyurdu! Batman'da terör örgütüne operasyon
ABONE OL
01.06.2020 - 17:36 | | milliyet.com.tr

Son dakika I İçişleri duyurdu! Batman'da terör örgütüne operasyon

Son dakika haberi... Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında terör örgütüne ait silah ve mühimmatların gizlendiği bilgisi üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi.

Son dakika I İçişleri duyurdu! Batman'da terör örgütüne operasyon

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Batman İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk ilçesi kırsalında kayalıklar altında bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmatların gizlendiği bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde kayalıklar altına gizlenmiş şekilde;

- 3 adet roketatar silahı,
- 8 adet antitank roketatar mühimmatı,
- 8 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği,
- 1 adet GP-25 bombaatar silahı (Kaleşnikof P.tf. monte edilebilen),
- 6 adet 40 mm bombaatar mühimmatı,
- 1 adet el telsizi,
- 70 metre 2.5mm.lik tek hatlı bakır kablo.
- 50 metre 1.5mm.lik tek hatlı bakır kablo,
- 1 adet üç antenli portatif 3G GSM sinyal kesici,
- 4 adet adaptörlü sarj cihazı ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Son dakika I İçişleri duyurdu Batmanda terör örgütüne operasyon

Dilek hemşire için görev yaptığı hastanede tören düzenlendiYeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı 11 Nisan'dan bu yana yaşam mücadelesi sürdüren, hamileyken hastalığından dolayı bebeği sezeryanla alınan ve dün yaşamını yitiren hemşire Dilek Akçabelen için görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika I İçişleri duyurdu! Batman'da terör örgütüne operasyon

Son dakika I İçişleri duyurdu! Batman'da terör örgütüne operasyon

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Normalleşme sürecinin ilk mesai bitimi! Trafik kilit...

Normalleşme sürecinin ilk mesai bitimi! Trafik kilit...

Sıradaki Haber