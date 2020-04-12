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12.04.2020 - 10:59 |

Son dakika I İstanbul Boğazı'nda sıcak dakikalar! Arıza yaptı

Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan ham petrol tankeri M/T Militos, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün zamanında müdahalesi sonucu tehlike yaratmadan kontrol altına alındı. 274 metre boyundaki geminin her iki makinesi de arıza yapınca 4 kurtarma römorkörü ile sorunsuz şekilde Ahırkapı gemi çekek bölgesine çekildi.

Son dakika I İstanbul Boğazı'nda sıcak dakikalar! Arıza yaptı
GÖKHAN KARAKAŞ / MİLLİYET

Dünyanın en işlek su yolu İstanbul Boğazı’nda yine bir gemi kazası ucuz atlatıldı. 274 metre boyunda 50 metre genişliğindeki Yunan bayraklı M/T Militos boş olarak girdiği İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptı. İki makine dairesi birden arızalanan tanker tehlike yaratınca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti.

Son dakika I İstanbul Boğazında sıcak dakikalar Arıza yaptı

Boğazın çeşitli yerlerinde 24 saat bekleyen Kurtarma 2, 5 ve 11 römorkörler ile Mehmetçik isimli kurtarma gemisi harekete geçti. Haydarpaşa mendireği önüne gelen dev geminin baş ve kıç tarafından halatla bağlanan römorkörler, çekme güçleriyle sürüklenmeyi önledi. Kurtarma 2 gemiyi çekerken, Kurtarma 11 gemiye kumanda etti. Kurtarma 8 ve bir kurtarma botu da yardıma gelerek, büyük bir kazanın olmasını engelledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne gelen ihbardan 7 dakika sonra kurtarma operasyonun başladığı öğrenilirken, Türk boğazlarında ve Marmara Denizi’nde tehlikeli durumlara her an müdahale edilebileceği kanıtlandı.

Son dakika I İstanbul Boğazında sıcak dakikalar Arıza yaptı

Son dakika I İstanbul Boğazında sıcak dakikalar Arıza yaptı

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