Son dakika I İstanbul Boğazı'nda sıcak dakikalar! Arıza yaptı

Dünyanın en işlek su yolu İstanbul Boğazı’nda yine bir gemi kazası ucuz atlatıldı. 274 metre boyunda 50 metre genişliğindeki Yunan bayraklı M/T Militos boş olarak girdiği İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptı. İki makine dairesi birden arızalanan tanker tehlike yaratınca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti.

Boğazın çeşitli yerlerinde 24 saat bekleyen Kurtarma 2, 5 ve 11 römorkörler ile Mehmetçik isimli kurtarma gemisi harekete geçti. Haydarpaşa mendireği önüne gelen dev geminin baş ve kıç tarafından halatla bağlanan römorkörler, çekme güçleriyle sürüklenmeyi önledi. Kurtarma 2 gemiyi çekerken, Kurtarma 11 gemiye kumanda etti. Kurtarma 8 ve bir kurtarma botu da yardıma gelerek, büyük bir kazanın olmasını engelledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne gelen ihbardan 7 dakika sonra kurtarma operasyonun başladığı öğrenilirken, Türk boğazlarında ve Marmara Denizi’nde tehlikeli durumlara her an müdahale edilebileceği kanıtlandı.



