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30.04.2020 - 14:26 |

Son dakika I İstanbul Valisi duyurdu! 12 bin 500 taksi ücretsiz taşıyacak

Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu.

Son dakika I İstanbul Valisi duyurdu! 12 bin 500 taksi ücretsiz taşıyacak

Vali Yerlikaya'nın son dakika paylaşımı şöyle:

Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.

Son dakika I İstanbul Valisi duyurdu 12 bin 500 taksi ücretsiz taşıyacak

Muğla 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı!Merkez üssü Ula olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.09'da gerçekleşen depremin derinliği 3.4 kilometre olarak ölçüldü.
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