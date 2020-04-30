Son dakika I İstanbul Valisi duyurdu! 12 bin 500 taksi ücretsiz taşıyacak

Vali Yerlikaya'nın son dakika paylaşımı şöyle:

Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.