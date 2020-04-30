30.04.2020 - 14:26 |
Son dakika I İstanbul Valisi duyurdu! 12 bin 500 taksi ücretsiz taşıyacak
Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya'nın son dakika paylaşımı şöyle:
Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.