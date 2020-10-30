Son dakika I JAK taburu İzmir'e gidiyor

Yapılan açıklamada şöyle denildi;

İzmir’de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarına katılacak olan JÖAK’a bağlı;

- 132 personel,

- 5 araç,

- 3 arama kurtarma ve

- 1 kadavra köpeğinden oluşan bir JAK taburu, AFAD ekipleri ile birlikte Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklarla bölgeye intikal etmektedir.





