30.10.2020 - 20:38 | | milliyet.com.tr
Son dakika I JAK taburu İzmir'e gidiyor
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem sonrası bir JAK taburunun, AFAD ekipleri ile birlikte Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklarla bölgeye intikal ettiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şöyle denildi;
İzmir’de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarına katılacak olan JÖAK’a bağlı;
- 132 personel,
- 5 araç,
- 3 arama kurtarma ve
- 1 kadavra köpeğinden oluşan bir JAK taburu, AFAD ekipleri ile birlikte Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklarla bölgeye intikal etmektedir.
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.