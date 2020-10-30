MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika I JAK taburu İzmir'e gidiyor
ABONE OL
30.10.2020 - 20:38 | | milliyet.com.tr

Son dakika I JAK taburu İzmir'e gidiyor

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem sonrası bir JAK taburunun, AFAD ekipleri ile birlikte Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklarla bölgeye intikal ettiğini duyurdu.

Son dakika I JAK taburu İzmir'e gidiyor
Son dakika...İzmir'de enkaz altından böyle kurtarıldı! O anlar kamerada...
Son dakika...İzmir'de enkaz altından böyle kurtarıldı! O anlar kamerada...
Son dakika...İzmir'de enkaz altından böyle kurtarıldı! O anlar kamerada...
Haberin Tüm Fotoğrafları

Yapılan açıklamada şöyle denildi;

İzmir’de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarına katılacak olan JÖAK’a bağlı;

- 132 personel,
- 5 araç,
- 3 arama kurtarma ve
- 1 kadavra köpeğinden oluşan bir JAK taburu, AFAD ekipleri ile birlikte Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklarla bölgeye intikal etmektedir.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İzmir'de şiddetli deprem! Can kayıpları var...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İzmir'de deprem! Havadan görüntülendi

Son dakika I JAK taburu İzmire gidiyor

Son dakika I JAK taburu İzmire gidiyor

Son dakika I JAK taburu İzmire gidiyor

Son dakika I JAK taburu İzmire gidiyor

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dilay Kemer kimdir, neden öldü? Dilay Kemer'in hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Dilay Kemer kimdir, neden öldü? Dilay Kemer'in hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

İzmir'de deprem nedeniyle bir hastanenin yataklı servisleri tahliye edildi

İzmir'de deprem nedeniyle bir hastanenin yataklı servisleri tahliye edildi

Sıradaki Haber