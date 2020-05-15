Son dakika I Kandıra'da mahalle karantinaya alındı

Kandıra İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Ballar Mahallesi'nde 6 Covid-19 vakası ve 40'dan fazla temaslı kişi tespit edilince mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Karantina kararı, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. 14 gün karantinaya alınacak mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri tarafından önlem alındı.