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15.05.2020 - 15:13 | | DHA

Son dakika I Kandıra'da mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberine göre; Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin Ballar Mahallesi, 6 corona virüs vakası ve 40'dan fazla temaslı kişinin tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Son dakika I Kandıra'da mahalle karantinaya alındı

Kandıra İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Ballar Mahallesi'nde 6 Covid-19 vakası ve 40'dan fazla temaslı kişi tespit edilince mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Karantina kararı, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. 14 gün karantinaya alınacak mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri tarafından önlem alındı.

 

1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyorÇanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Mayıs ayında denize batırılan kesonlar üzerine ilk bloklar Ağustos ayında konulmuştu. Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yarın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferanla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak ve köprü kuleleri tamamlanmış olacak. İçerisinden ana halatların geçeceği çelik kule semerlerinin montajıyla birlikte de köprü ayakları Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yüksekliğe ulaşılmış olacak.
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