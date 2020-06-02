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02.06.2020 - 09:08 | | AA

Son dakika I Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberi... Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Son dakika I Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddia edilen, aralarında meslekten ihraç astsubay, aktif görevde öğretmen ile ev hanımının da olduğu çeşitli mesleklerden 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kundaklandığı iddia edilen minibüs kullanılmaz hale geldiİzmir'in Konak ilçesinde, park halindeki servis minibüsü, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Minibüsün kundaklandığı ileri sürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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