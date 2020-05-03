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03.05.2020 - 16:30 |

Son dakika I Elazığ'da deprem! Malatya'da da hissedildi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirdi. Depremin derinliğinin 7.00 km olarak olarak AFAD depremin saat 16.25'te olduğunu açıkladı. Öte yandan bir diğer son dakika haberinde ise Kandilli Rasathanesi depremin Malatya'da da hissedildiğini duyurdu. Son dakika deprem haberleri detayları haberimizde...

Son dakika I Elazığ'da deprem! Malatya'da da hissedildi

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16:25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.25'te Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Son dakika I Elazığda deprem Malatyada da hissedildi

Son dakika I Elazığda deprem Malatyada da hissedildi

Son dakika I Elazığda deprem Malatyada da hissedildi

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