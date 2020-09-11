11.09.2020 - 10:07 | | AA
Son dakika I Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birliklerince 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.
3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.
Jigolo yapma vaadiyle 250 bin lira dolandırdılar! Sonra da tehdit ederek haraca bağladılarBursa'da 14 yetişkin erkeği 'jigolo' yapma vaadiyle dolandıran ardından da "Yakınlarınıza rezil ederiz" tehdidiyle haraca bağlayan 15 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi. 14 erkeği toplam 250 bin lira dolandıran çete üyelerinin banka hesaplarında, 4 ayda 1 milyon 500 bin TL'lik hesap hareketi olduğu ortaya çıktı.