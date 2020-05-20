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20.05.2020 - 10:29 | | DHA

Son dakika I Yer: Kars... Geriye sadece cami minaresi kaldı

Son dakika gelen habere göre; Kars'ta, 47 bin 578 hektar tarım arazçisini sulayacak ve yılda 9,76 milyon kilovatsaat enerji üretecek Kars Barajı, tamamen doldu. Baraj suyu altında kalan Çamçavuş köyünden geriye sadece cami minaresi kaldı.

Son dakika I Yer: Kars... Geriye sadece cami minaresi kaldı
Baraj suları altından kalan köyden geriye minare kaldı
Baraj suları altından kalan köyden geriye minare kaldı
Baraj suları altından kalan köyden geriye minare kaldı
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Kars, Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde 47 bin 578 hektar tarım arazisini sulamak ve enerji üretimi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında temeli atılan Kars Barajı, 2018 yılından itibaren su tutmaya başladı. 182 milyon metreküp su depolayarak yılda 9,76 milyon metreküp elektrik üretmesi planlanan Kars Barajı'nda, geçen yıl yüzde 93'lük doluluk oranına ulaşılınca kapaklar açıldı. Suyun büyük bir bölümünün tahliye edilen baraj gölünün altında kalan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri görüldü.

Tahliye işlemi tamamlanan barajda baharla birlikte kapaklar yeniden kapatılarak su tutulmaya başlandı. Yağmur ve eriyen kar suları sebebiyle baraj gölünde bulunan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri yeniden suya gömüldü. Suların hızla yükseldiği baraj gölünde, Çamçavuş köyünden geriye cami minaresi kaldı. Suyun ortasında yükselen minare, görenlerin ilgisini çekti. Fotoğrafçılar, göl içerisinde yükselen minarenin fotoğrafını çekmeye çalıştı.

 

"Virüsün hayvandan hayvana bulaşması mümkün"ABD'de bulunan Wisconsin Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde bir ekip tarafından gerçekleştirilen laboratuvar deneyinde kedilerin hiç semptom göstermeden koronavirüsü diğer kedilere bulaştırdığı görüldü. Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong, "Kedilerden kedilere virüsün bulaşması ve belirti göstermeksizin pozitif çıkmaları zaten hastalığın bulaşma yollarına baktığımızda mümkündür. Önemli olan doğal yollarla hasta bir insandan dolayı virüsü almış olan pozitif bir evcil hayvandan yine doğal yollarla başka bir evcil hayvana geçiş olup olmadığıdır. Bu konuda da şu ana kadar kayda geçmiş bir vaka bildirimi yoktur" dedi.
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