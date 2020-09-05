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05.09.2020 - 10:51 |

Son dakika! İçişleri açıkladı! 38 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı yaptığı açıklamada, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi.

Son dakika! İçişleri açıkladı! 38 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 15 temmuz sonrası dönemde,ailelerle görüşme yaparak onlarla iletişime geçerek örgüte katılanları dağdan inmeye ikna ettik. Geçen yıl 273 kişi ikna yoluyla teslim olmuştu bu yılda 146 kişi ikna yoluyla teslim oldu" dedi. Çataklı, "Kıran, Kapan gibi büyük operasyonların son halkası olan Yıldırım operasyonunu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

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