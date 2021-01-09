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09.01.2021 - 11:08 | | AA

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt Güvenlik Toplantısına katıldı

Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Esenyurt Güvenlik Toplantısı yapıldı.

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt Güvenlik Toplantısına katıldı

Esenyurt Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş ve diğer yetkililer katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki kaçakçılık, uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı.

Son dakika İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt Güvenlik Toplantısına katıldı

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