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29.07.2020 - 12:53 | | DHA

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım - 4 Munzur - Kutu operasyonu başladı

Gelen bir son dakika haberine göre: İçişleri Bakanlığı Tunceli'de Yıldırım - 4 Munzur - Kutu Operasyonu'nun başladığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın operasyona dair geçtiği bilgiler şöyle: 

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU” Operasyonu başlatıldı. Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU” Operasyonu başlatıldı. 

Bahse konu operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.006) personel [(67) operasyonel tim] görev alıyor. 

YILDIRIM-1 Operasyonu; 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak ili kırsalında,

YILDIRIM-2 Operasyonu; 19 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari ili kırsalında, 

YILDIRIM-3 Operasyonu; 26 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars illeri kırsalında,

YILDIRIM-4 Operasyonu; 28 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli ili kırsalında başlayan operasyonların icrasına devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığını koordinesinde, Temmuz ayında başlanılan YILDIRIM operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda,  24 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor. 

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım - 4 Munzur - Kutu operasyonu başladıGelen bir son dakika haberine göre: İçişleri Bakanlığı Tunceli'de Yıldırım - 4 Munzur - Kutu Operasyonu'nun başladığını açıkladı.
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