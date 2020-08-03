03.08.2020 - 12:05 | | İHA
Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 Ocak’tan bu yana 123 terörist teslim oldu
Gelen bir son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla bir örgüt mensubunun daha Mardin’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle, 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 123’e yükseldi.
Milli elektronik kelepçe eylülde Adalet Bakanlığına teslim edilecekSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında millileştirilen elektronik kelepçelerin eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığına teslim edilmeye başlanacağını belirterek, "Artık kimseye muhtaç olmadan bu ürünü kendi ihtiyacımızı görecek şekilde kullanabileceğiz. Yurt dışından bu ürüne dönük talepler var. Burada da ihracat potansiyeli var." ifadelerini kullandı.