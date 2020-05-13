13.05.2020 - 23:07 | | AA
Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı "Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi. Bölgede operasyonların devam etttiği belirtildi.