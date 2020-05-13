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13.05.2020 - 23:07 | | AA

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı "Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi. Bölgede operasyonların devam etttiği belirtildi.

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