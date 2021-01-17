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17.01.2021 - 14:32 | | DHA

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’da çözülme hızlandı

Gelen bir son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’da çözülme hızlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ikna yoluyla teslim olmalarına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün ülkemize giriş yaparak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükselmiş oldu" denildi.

Kar yağışı yurdu etkisi altına aldıİstanbul'un Anadolu Yakası'nda başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu. Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de ara sokaklarda yerler ve evlerin üstleri karla kaplandı. Belediyeye ait yol tuzlama araçları ise sokaklarda çalışmalar yaptı.
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