Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan corona virüs genelgesi! Pazarlarda giyim ve oyuncak malzemeleri satılmayacak

Genelgeye göre, vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak. sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı yarın saat 17.00'den itibaren geçici olarak durduruldu.

Genelgeye göre, pazar yerlerinde yoğunluğu azaltmak için tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.





