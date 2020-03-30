30.03.2020 - 15:16 | | AA
Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan corona virüs karantinası açıklaması
Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 ildeki bir belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulandığını bildirdi.
Son dakika haberine göre bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.15 itibarıyla Türkiye genelinde 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasının yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Karantina, 18 ilimizdeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır."
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